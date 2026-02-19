Британская полиция задержала бывшего принца Эндрю по делу Эпштейна

Британская полиция задержала брата короля Карла III, бывшего принца Эндрю, в рамках расследования его связей с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Задержание произведено по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе, включая возможную передачу Эпштейну правительственных документов.

Задержание и обыск

Утром 19 февраля к дому экс-принца на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк прибыли шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми сотрудников в штатском, сообщает газета Express.

Ранее представители британской полиции сообщали, что обсуждают с прокуратурой возможность расследования сообщений о тайной пересылке Эндрю правительственных документов Соединенного Королевства Джеффри Эпштейну.

Эндрю в течение нескольких лет остается в центре скандала из-за дружеских связей с финансистом. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил брата всех королевских титулов. В опубликованных файлах по делу Эпштейна содержатся фотографии, на которых опальный принц запечатлен в нью-йоркском особняке финансиста в компрометирующей обстановке.

Семейный разрыв

На фоне продолжающегося скандала принцесса Евгения, младшая дочь Эндрю, полностью прекратила общение с отцом. По данным The Mirror, 35-летняя принцесса не навещала его на Рождество вместе со своей семьей и не поддерживает с ним контактов. Источники описывают ситуацию как полный разрыв, сравнивая его с уровнем отчуждения Бруклина Бекхэма от своего отца. Старшая дочь, принцесса Беатрис, напротив, пытается сохранить отношения с отцом, одновременно поддерживая близость с королевской семьей. Сам бывший герцог был вынужден покинуть свою резиденцию в особняке Ройал Лодж.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн впервые стал фигурантом уголовного дела в 2008 году по обвинению в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев. В июле 2019 года его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации.

Согласно данным следствия, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, возраст некоторых из которых не превышал 14 лет. В августе того же года он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщница Гислейн Максвелл приговорена к 20 годам лишения свободы.

Общественный интерес к делу резко возрос в прошлом году после публикации около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста и фотографий известных людей, включая Дональда Трампа, Билла Клинтона, Вуди Аллена, Майкла Джексона, Ричарда Брэнсона и принца Эндрю.