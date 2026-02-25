Юрист Матюшенков рассказал о новых правилах детских пособий

С первого марта 2026 года в России вступают в силу изменения в системе социальных выплат. Эксперты разъяснили новые правила расчета единого пособия на детей и порядок повышения пенсий для отдельных категорий.

При расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут учитывать исходя из средней заработной платы по региону. Это правило начнет действовать при отсутствии судебного решения или нотариально заверенного соглашения о назначении алиментов.

Юрист Елена Кузнецова в разговоре с Life пояснила, что порядок взыскания алиментов остается прежним, меняется лишь их учет при оценке нуждаемости семьи для назначения господдержки. В доход семьи алименты будут включаться в доле от среднемесячной зарплаты региона, а не от МРОТ.

Отметим, что на данный момент МРОТ составляет 27,09 тысячи рублей. Алименты назначают в зависимости от числа детей 25% на одного ребенка 33,3% на двоих и 50% на троих и больше.

С этого года при назначении выплаты каждый взрослый член семьи обязан иметь подтвержденный доход не ниже восьми МРОТ за расчетные 12 месяцев. Исключения сделали для уважительных случаев при инвалидности или выходе на пенсию.

Также с первого марта автоматически повысят пенсии людям старше 80 лет и тем, кто впервые получил первую группу инвалидности. Фиксированная часть страховой пенсии для них вырастет до отметки в 19,1 тысячи рублей.