Из Петербурга запустили автобусные рейсы в Ташкент

С автовокзала Санкт-Петербурга запущен регулярный автобусный рейс в Ташкент. Маршрут № 3185 будет отправляться по пятницам в 22:00, а время в пути составит 69 часов.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили о запуске нового международного автобусного маршрута. Рейсы № 3185 «Санкт-Петербург — Ташкент» будут выполняться по пятницам в 22:00. Пассажиры проведут в пути 69 часов. Автобус делает остановки на пограничных пунктах Маштаково, Сырым, Тажен и Даут-ата.

Перевозки выполняются современными автобусами большой вместимости. Транспорт оснащен санузлами, мультимедийными системами, климат-контролем и разъемами для зарядки устройств.

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков сообщил о системном развитии международных и междугородних направлений. В прошлом году запустили семь новых маршрутов в Россию и Беларусь, а в начале 2026 года добавили еще два.

На данный момент автовокзал обслуживает около 100 направлений. За январь – февраль 2026 года в Беларусь отправились свыше 7,8 тысячи пассажиров, в Псков — около 9 тысяч, а в Великий Новгород — почти 11 тысяч человек.