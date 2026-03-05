Светлана Немоляева призвала сохранить «Ленфильм» для будущих поколений

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поздравила киностудию «Ленфильм» со 112-летием и призвала объединиться для ее сохранения. По ее словам, студия пережила тяжелые времена, но сейчас готова к созданию большого кино и не должна исчезнуть.

Немоляева рассказала, что ее большая карьера началась именно на этой студии с картины «Евгений Онегин» режиссера Романа Тихомирова. Актриса призналась, что с тех пор влюбилась в «Ленфильм» и с удовольствием снималась там впоследствии.

В беседе с «Петербургским дневником» актриса отметила, что на студии всегда царила особая атмосфера, работали выдающиеся артисты и режиссеры. Она вспомнила Олега Басилашвили, Владимира Этуша, Валерия Золотухина и других.

В перестройку «Ленфильм» начал разрушаться, ветшал и пустел. По словам актрисы, на данный студия преобразилась. Актерские комнаты и цеха выглядят достойно, там можно снимать большое кино.

Артистка убеждена, что место с такими культурными корнями нельзя потерять и его необходимо сохранить для будущих поколений зрителей.