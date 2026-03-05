Роботы не помогут решить проблему дефицита кадров

Россия столкнулась с исторически низким уровнем безработицы. Однако экономисты и предприниматели бьют тревогу из-за острого дефицита рабочих рук.

Парадокс рынка труда

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru объяснил, что рост зарплат нивелируется инфляцией, а рассчитывать на скорую помощь роботов не приходится из-за их высокой стоимости и дорогих кредитов.

Реальные зарплаты действительно выросли в цифровом выражении, но инфляция практически полностью нивелирует этот рост. Если доходы увеличились на 15%, а продукты подорожали на 20%, уровень жизни объективно снижается, отметил Якубович.

Работодатели вынуждены повышать зарплаты не от хорошей жизни, а чтобы удержать сотрудников, которым перестает хватать на еду. Мотивация персонала падает: когда цены растут быстрее доходов, работать лучше и больше уже не хочется. Люди просят прибавки, чтобы выжить, а не потому, что стали работать эффективнее. Производительность труда при этом остается на месте или даже снижается.

Роботы не помогут

В ближайшие пару лет рассчитывать на автоматизацию не приходится, подчеркнул эксперт. Роботы дорогие, а кредиты на их покупку под высокие проценты большинству предприятий не по карману. В стране пока недостаточно профессионалов, способных обслуживать сложную технику.

Якубович сообщил, что быстрее всего автоматизируют простую, опасную и скучную работу — на складах или конвейерах. Там, где требуется творческий подход, управление или сложный инжиниринг, человек останется главным еще долго.

Закрыть дыры в простой работе могут трудовые мигранты, но проблему квалифицированных кадров они не решат.

Как растить кадры

Якубович считает, что выход заключается в выращивании собственных кадров. Государство и бизнес должны перестать искать готовых специалистов и начать их воспитывать.

По его словам, необходимо возвращать престиж рабочим профессиям через современные колледжи с нормальным оборудованием. Создавать корпоративные университеты, где учат прямо на производстве. Вкладываться в автоматизацию, чтобы один квалифицированный работник делал работу за троих и получал за двоих.

Рынок труда входит в новую реальность, подчеркнул Якубович. Дешевой и готовой рабочей силы больше не будет. Чтобы не скатиться в инфляционную спираль, эксперт советует не сдерживать зарплаты, а резко повышать производительность.