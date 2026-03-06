На Московском шоссе заработала вторая обновленная диспетчерская

В Санкт-Петербурге открыли вторую обновленную диспетчерскую станцию в рамках проекта «Идеальная конечная станция».

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил о завершении обновления диспетчерской станции на разворотной площадке на Московском шоссе. Объект обслуживает шесть автобусных маршрутов, на которых работают около ста водителей. В здании оборудованы комнаты отдыха, кухня, медицинский кабинет, душевые и санузлы.

Создание комфортных условий для межрейсового отдыха сотрудников наземного транспорта влияет на безопасность дорожного движения, отметил Поляков в своем Telegram-канале.

По его словам, первая подобная диспетчерская была открыта в конце 2025 года на Заречной улице. Проект «Идеальная конечная станция» продолжает развиваться.