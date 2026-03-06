Колесов рассказал петербуржцам о погоде на Международный женский день

На предстоящих выходных в Санкт-Петербурге установится весенняя погода. Днем воздух прогреется до пяти градусов, а выглянет солнце. Однако из-за ветра с ледовитой Невской губы в центре города будет прохладнее, чем на окраинах.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что погоду в Северной столице будет определять антициклон. По его словам, ночью через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт со снегом, днем осадки прекратятся. В течение всех дней будет светить солнце и суточный ход температуры становится заметнее.

В своем Telegram-канале Колесов рассказал, что седьмого и восьмого марта ветер сохранится свежим, до 7–12 метров в секунду, а к понедельнику ослабеет. Направление ветра будет определять температуру воздуха. При западном ветре холодный воздух с ледовитой Невской губы станет поступать в центр города, делая его прохладнее, чем северные и южные районы.

Ночные температуры в большинстве районов останутся отрицательными. В центре Петербурга ожидается около нуля, в окрестностях до минус трех градусов, отметил синоптик.

Эксперт добавил, что в ночь на понедельник на западе области возможна слабоположительная температура. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до пяти градусов. По словам синоптика, девятого марта станет теплее. До шести градусов в Петербурге и до десяти градусов на западе Ленинградской области.