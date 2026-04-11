На развязке КАД с Московским шоссе перекроют два съезда

Водителей предупредили о перекрытии двух съездов на развязке КАД с Московским шоссе. На данном участке будут проходить ремонтные работы по замене деформационного шва.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили о временном перекрытии двух съездов на транспортной развязке КАД с Московским шоссе. В связи с заменой деформационного шва на 65-м километре кольцевой автодороги с 1 по 20 мая полностью закроют съезды № 9 и № 12 с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский рассказал, что работы будут проходить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Во время ремонта специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место работ, а также смонтируют световую сигнализацию.

В дорожном ведомстве добавили, что работы по замене деформационного шва будут вести в две смены. Движение по другим съездам транспортной развязки останется в штатном режиме.