О новом взгляде на транспортную инфраструктуру Петербурга рассказал Беглов

Он будет отражен в Генеральном планом развития Петербурга. Фото: https://www.gov.spb.ru

Он будет отражен в Генеральном планом развития Петербурга. Фото: https://www.gov.spb.ru

По мнению действующего губернатора Петербурга Александра Беглова, все необходимо четко взвесить и понять, как будет развиваться город дальше.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов после проверки хода капитального ремонта станции метро “Академическая” рассказал о новом взгляде на развитие транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщили в администрации Петербурга.

Так, действующий глава города отметил, что развивать сегодня необходимо, как Красное Село, так и Пушкин, в котором находится большой выставочный комплекс “Экспофорум”. Также в правительстве города работают над развитием метро. Для этого чиновникам необходимо выработать свою концепцию.

Город развивается, отметил Беглов, и те планы, которые были раньше, сегодня, может быть, не совсем соответствуют тому, как развился город, как он дальше будет развиваться. Необходим новый взгляд на развитие, который будет отражен в Генеральном плане развития Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов приехал в Калининский район с “проверка выходного дня”.