Петербуржец раскрыл мошенническую схему таксистов

Номера с побитого автомобиля снимают и приставляют к новенькому. Фото: Комсомольская правда
Номера с побитого автомобиля снимают и приставляют к новенькому. Фото: Комсомольская правда

Очевидец снял на видео, как некоторые водители обманывают не только пассажиров, но и диспетчеров.

Горожанин не только рассказал, но и показал, какими хитрыми бывают водители такси, передает «Комсомольская правда». Так, некоторые умельцы, понимая, что их не допустят работать на побитой машине, снимают с нее номера и цепляют на похожую. После владелец фотографирует машину без повреждений, отсылает диспетчеру, получает одобрение и отправляется на побитом автомобиле выполнять заказы.

Известно, что так делать запрещено – не зря все сервисы просят своих водителей присылать фотографии машин перед рабочим днем, чтобы контролировать их состояние. Смена номеров помогает нечестным водителям и портит репутацию перевозчику – заказчик ожидает увидеть хороший автомобиль, а в итоге едет в побитой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в лобовом столкновении двух маршрутных такси под Павловском пострадали люди.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
обман такси
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