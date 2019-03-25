Россияне смогут ездить в Турцию по внутреннему паспорту

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что введение новых правил может помочь увеличить поток туристов из России.

Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой Министерства внутренних дел России Сергеем Лавровым введение возможности позволить туристам из России находиться в Турции без загранпаспорта, сообщил Milliyet.

Глава внешнеполитического ведомства Турции сообщил, что Сергей Лавров прибудет в Анталью 28 марта для проведения переговоров. К тому же, 8 апреля обсуждение будет продолжено в Москве.

Чавушоглу ещё весной 2017 года заявлял, что Турция готова принимать граждан России по общегражданским паспортам.

Также он отметил, что после отмены виз с Украиной турпоток увеличился почти в два раза.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Евросоюз против признания Трампом суверенитета Израиля над Голанами.