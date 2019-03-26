В Петербурге «Ленфильм» начал съемки фильма «Этаж»

Прошел первый день съемок. Фото: киностудия "Ленфильм" / Андрей

Прошел первый день съемок. Фото: киностудия "Ленфильм" / Андрей

В фильме примут участие множество звезд: Сергей Шнуров, Лия Ахеджакова, Анастасия Лифанова, Анастасия Мельникова.

Кроме того, на съемочной площадке были замечены Александр Баширов, Светлана Немоляева, Анвар Либабов и Семен Стругачев.

В понедельник, 25 марта, в Ботаническом саду Санкт-Петербурга прошел первый съемочный день лирической комедии с рабочим названием «Этаж». Кинокартину снимает «Ленфильм».

После первого отснятого кадра режиссер Стас Мареев и генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин торжественно разбили тарелку, подписанную всеми членами съемочной группы, сообщили в «Ленфильме».

По сюжету, герои фильма живут по соседству в коммунальной квартире. После того, как у них появляется возможность расселиться, они понимают, как привязаны друг к другу.

Фильм выйдет в свет примерно в конце 2019 года или в начале 2020.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Сергей Шнуров заявил об уходе в живопись после распада «Ленинграда».