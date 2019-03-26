Бизнесмен хочет построить на Серном острове яхт-клуб и отель

Вид на остров с набережной Макарова - туда ведет Серный мост. Фото: Яндекс.Панорама
Вид на остров с набережной Макарова - туда ведет Серный мост. Фото: Яндекс.Панорама

Сейчас он сдает остров яхт-клубу “Бриз” за 380 тысяч рублей в месяц.

Бизнесмен Алексей Комраков планирует построить гостиницу и яхт-клуб на своей территории Серного острова в Санкт-Петербурге, сообщает “Фонтанка” 26 марта. Часть острова принадлежит ему, а остальное он снимает у Петербурга — и сдает остров в аренду за 380 тысяч рублей в месяц.

Остров находится у наб. Макарова Васильевского острова Петербурга. В 2018 году через остров появился мост Бетанкура, который соединил Петроградскую сторону и Васильевский остров, его стоимость оценили в 10 млрд рублей. Сейчас остров арендует яхт-клуб “Бриз”. В интернете имеется объявление о продаже Серного острова за 700 млн рублей — его, по-видимому, оставили прежние владельцы, а Комраков к нему отношения не имеет, передает издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Смольный перенес сроки сдачи Фрунзенского радиуса.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
бизнесмен остров серный мост строительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП на Бабушкино привело к плотному затору
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»