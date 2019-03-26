Бизнесмен хочет построить на Серном острове яхт-клуб и отель

Сейчас он сдает остров яхт-клубу “Бриз” за 380 тысяч рублей в месяц.

Бизнесмен Алексей Комраков планирует построить гостиницу и яхт-клуб на своей территории Серного острова в Санкт-Петербурге, сообщает “Фонтанка” 26 марта. Часть острова принадлежит ему, а остальное он снимает у Петербурга — и сдает остров в аренду за 380 тысяч рублей в месяц.

Остров находится у наб. Макарова Васильевского острова Петербурга. В 2018 году через остров появился мост Бетанкура, который соединил Петроградскую сторону и Васильевский остров, его стоимость оценили в 10 млрд рублей. Сейчас остров арендует яхт-клуб “Бриз”. В интернете имеется объявление о продаже Серного острова за 700 млн рублей — его, по-видимому, оставили прежние владельцы, а Комраков к нему отношения не имеет, передает издание.

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