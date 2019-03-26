Ученые рассказали, кому вредно работать по ночам

Женщина рискует малышом, когда работает ночью. Фото: Pixabay
Женщина рискует малышом, когда работает ночью. Фото: Pixabay

Специалисты не рекомендуют беременным женщинам трудиться в ночную смену – это чревато потерей ребенка.

К таким выводам пришли ученые из Дании, которые поделились результатами наблюдений. Они следили за 22 тысячами беременных женщин на протяжении шести лет. Некоторые из них работали в ночные смены более одного раза в неделю. Ученые выяснили, что чем больше будущая мама трудилась в темное время суток, тем больше увеличивался риск потери малыша, сообщила газета Daily Mail.

Так, около 11 тысяч женщин предпочитали зарабатывать по ночам, из них у двух тысяч случился выкидыш. Чем больше смен беременная девушка отрабатывала, тем серьезнее были последствия.

Специалисты считают, что во всем виновато искусственное освещение. Именно она негативно влияет на выработку гормона, отвечающего за сон.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили, что помогает жить дольше. Птицы, например, умирают в старости, если им помогают с воспитанием птенцов.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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