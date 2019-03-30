Трамп не исключает проведение переговоров с Путиным по Венесуэле

Об этом он заявил журналистам Фото: Pixabay.com
Об этом он заявил журналистам Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления во Флориде заявил о готовности обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.

Как пишет РБК, американский президент намерен обсудить этот вопрос со многими.

Возможно, с Владимиром Путиным, может быть, с главой КНР Си Цзиньпинем,

— цитируются слова Трампа.

Ранее глава США допускал резко негативные высказывания относительно прибытия группы российских военных в Венесуэлу.

Так, 27 марта, Трамп заявил о том, что «Россия должна убраться» из этой страны. Он также добавил, что для достижения этой цели «допустимы все способы».

В ответ на эти заявления в Кремле заметили, что отношения России и Венесуэлы не должны беспокоить третьи страны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Америка присутствуют во многих странах мира, однако «никто им не указывает, где им быть, где им не быть».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Трамп намерен выгнать Россию из Венесуэлы.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Трамп не исключает проведение переговоров с Путиным по Венесуэле