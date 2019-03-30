Ходить по ночам в туалет опасно для здоровья

Кардиологи из Японии на конференции JCS 2019, которая прошла в Йокогаме, рассказали почему люди часто ходят в туалет по ночам и чем это может быть опасно.

Ученые сообщили, что люди, которых мучает по ночам желание сходить в туалет, с большой вероятностью имеют либо избыток соли в организме, либо высокое артериальное давление.

Кардиологи посоветовали людям, страдающим от никтурии – так называется это заболевание на научном языке, обратиться к врачу, проверить давление и измерить количество употребляемой в пищу соли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сатоси Конно из больницы в городе Сендай.

Кроме того, Сатоси Конно отметил, что один лишний поход в туалет ночью повышает риск развития гипертонии почти на 40%. Соответственно, чем чаще человек ходит в туалет по ночам, тем выше шансы заработать проблемы с работой сердца и сосудов.

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