Книги о Гарри Поттере и «Сумерки» сожгли польские священники

Они, комментируя свой поступок заявили, что те, в ком нет божьего духа вряд ли их смогут понять.

Инцидент произошел первого апреля у костела в городе Гданьск. В огонь бросали все книги, признанные неправильными – полыхали издания Гарри Поттера, история о влюбленном вампире, а также справочник по древней медицине и магии. К слову, не угодили священникам не только книги, но и различные предметы, связанные с религиями или сверхъестественным.

Известно, что один из участников акции довольно часто твердит о борьбе с безбожными вещами. Получается, что рассказ о мальчике, который выжил, не такой уж невинный – она противоречит божьим заповедям.

Инициаторы костра отметили, что все предметы для сожжения им принесли прихожане.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роулинг разъяснила, был ли секс между Дамблдором и Грин-де-Вальдом. Автор в очередной раз подтвердила слухи о романтических чувствах между персонажами.