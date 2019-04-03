На Звенигородской разрушили здание казарм Семеновского полка

Активисты считают, что рабочие снесли куда больше, чем планировалось.

Казармы лейб-гвардии Семеновского полка снесли в ходе строительства новой сцены МДТ, сообщили активисты в группе “Градозащитный Петербург” в соцсети — и подкрепили эту новость фотографиями со Звенигородской улицы Санкт-Петербурга, где идет строительство.

Как сообщают активисты, часть здания казарм хотели сохранить, отреставрировать и включить в новое здание. По словам активистов, подрядчика отстранили от работ после хищения средств. Сейчас на Звенигородской осталось меньше, чем было обещано, считают градозащитники.

Казармы построили в конце XIX века, здания выполнены в стиле классицизма. КГИОП внес их в список ценных культурных объектов в 2001 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов поручил отреставрировать памятник морякам “Авроры”.