В Ленобласти нашли одинокого тюленёнка, но он ускользнул от волонтёров

В Ломоносовском районе Ленобласти ведутся поиски тюлененка, выброшенного на берег. Шустрый малыш успел улизнуть из тростника, пока специалисты находились к нему на пути.

Одинокого детёныша вчера, 3 апреля, обнаружили в тростнике жители Ломоносовского района Ленобласти. Он находился на берегу Финского залива около садоводства «Дубочки». О своей находке люди сообщили в Фонд друзей балтийской нерпы.

Отмечается, что жители были крайне удивлены тому, что в Финском заливе обитают морские млекопитающие. Как рассказали в фонде, они прислали видео с тюленёнком и крайне эмоциональными репликам. Звук был настолько громким, что его пришлось убрать и наложить музыку.

Что касаемо состояния тюлененка, то, как вы видите, без помощи человека он погибнет»,

— отметили специалисты.

Сообщается, что волонтеры не смогли найти тюлененка, когда прибыли на место. В Фонде просят всех неравнодушных жителей присоединиться к поискам. Нужно просто приехать на место, захватив с собой резиновые сапоги. По словам волонтёров, малыш не мог уйти далеко. Существует вероятность, что он находится где-то напротив СНТ «Дубочки» или в районе двух километров западнее и восточнее от него.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двоих обессиленных тюленят спасли в субботу в Ломоносовском районе.