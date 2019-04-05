Два брата попытались ограбить частный дом в Зеленогорске

В доме сработала сигнализация и к нему быстро приехала Росгвардия. Фото: УВО

В доме сработала сигнализация и к нему быстро приехала Росгвардия. Фото: УВО

Один из них числится в федеральном розыске за грабеж.

В четверг 4 апреля сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые залезли в чужой дом, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 5 апреля.

Как передают в ведомстве Петербурга, патрульные узнали, что на 3-ей Лесной улице Зеленогорске в доме сработала сигнализация. Когда сотрудники УВО приехали туда, они увидели, что стекло на двери разбито, а внутри кто-то ходит. Тогда полицейские вызвали второй наряд, перекрыли пути отхода, затем вошли в дом и задержали взломщиков.

Выяснилось, что двое мужчин 20 и 27 лет надеялись ограбить дом 80-летнего пенсионера. Задержанные оказались братьями, а один числится в федеральном розыске за грабеж, сообщили в УВО Курортного района Санкт-Петербурга. Сейчас их отправили в отдел полиции, где уже возбудили дело о краже.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурге госпитализировали грабителя.