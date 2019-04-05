Петербуржцев силой тащат на «бесплатную» дегустацию чая

Мошенники теперь орудуют недалеко от ТРК «Галерея» и лофт-проекта «Этажи».

Горожане и гости Северной столицы довольно давно жалуются на приставучих промоутеров. Больше всего их, разумеется, в самом центре города – там, где много туристов и простых прохожих. Молодые люди и девушки, рассказывают очевидцы, подходят и предлагают попробовать чай в магазине, говоря, что это бесплатно. Некоторые из них, уверяют горожане, ведут себя крайне агрессивно – хватают людей за руки, а также не отстают, пока не добьются своего. Промоутеры давят на жалость, рассказывая о своем гонораре за каждого приведенного человека – вам, мол, не жалко пять минут потратить, а нам заплатят деньги.

Те, кто все-таки соглашался, попадали в небольшие подвальные помещения. Там петербуржцам действительно предлагают чай, а потом всеми правдами и неправдами заставляют за него заплатить.

Поэтому лучше всего не обращать внимание ни на какие уговоры и идти дальше своей дорогой, иначе в вашем кошельке может вдруг стать на пару тысяч меньше из-за чая, который вам изначально был не нужен.

Известно, что горе-промоутеров можно также повстречать на Невском проспекте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцев “наобманывал” пенсионеров на 2 миллиона рублей.