Максим Леонидов устроит квартирник в поддержку детдомовцев

Концерт пройдет в Crystal Hall в 19:00 6 апреля в субботу. Фото: instagram @maxleonidov_official_infopage

Концерт пройдет в Crystal Hall в 19:00 6 апреля в субботу. Фото: instagram @maxleonidov_official_infopage

Проект “Театральный дом” поможет подросткам поставить свой спектакль.

Музыкант Максим Леонидов устроит квартирник в поддержку детей из детских домов: концерт группы Hippoband пройдет в Crystal Hall на Гатчинской улице Санкт-Петербурга 6 апреля в 19:00.

Проект “Театральный дом” ставит своей задачей помочь детдомовцам адаптироваться в обществе. В него попали 25 подростков, они проходят курсы сценической речи, актерской пластики и мастерства — в конце апреля они покажут спектакль для жителей Санкт-Петербурга, это и станет финалом проекта. Деньги с концерта Леонидова пойдут на костюмы и декорации.

Максим Леонидов является одним из основателей бит-квартета “Секрет”, который появился в 1983 году. Леонидов покинул его в 1989-ом, начал сольную карьеру, а в 1996-ом собрал Hippoband.

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