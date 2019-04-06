Максим Леонидов устроит квартирник в поддержку детдомовцев

Концерт пройдет в Crystal Hall в 19:00 6 апреля в субботу. Фото: instagram @maxleonidov_official_infopage
Концерт пройдет в Crystal Hall в 19:00 6 апреля в субботу. Фото: instagram @maxleonidov_official_infopage

Проект “Театральный дом” поможет подросткам поставить свой спектакль.

Музыкант Максим Леонидов устроит квартирник в поддержку детей из детских домов: концерт группы Hippoband пройдет в Crystal Hall на Гатчинской улице Санкт-Петербурга 6 апреля в 19:00.

Проект “Театральный дом” ставит своей задачей помочь детдомовцам адаптироваться в обществе. В него попали 25 подростков, они проходят курсы сценической речи, актерской пластики и мастерства — в конце апреля они покажут спектакль для жителей Санкт-Петербурга, это и станет финалом проекта. Деньги с концерта Леонидова пойдут на костюмы и декорации.

Максим Леонидов является одним из основателей бит-квартета “Секрет”, который появился в 1983 году. Леонидов покинул его в 1989-ом, начал сольную карьеру, а в 1996-ом собрал Hippoband.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Академии талантов наградят участников конкурса по сказкам Бажова.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
благотворительность детский дом концерт максим леонидов проект театр театральный дом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов пообещал Петербургу шесть путепроводов — поможет РЖД
В Военно-медицинском музее юмористы шутят о медиках и медицине
В Сосновом Бору поставят знаки за миллион
В Петербурге женщина выстрелила в 15-летнего подростка
Женский волейбол: “Ленинградка” выйдет против “Динамо”
Максим Леонидов устроит квартирник в поддержку детдомовцев
Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии
Участников конкурса “Персонаж” по сказкам Бажова наградят