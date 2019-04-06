Петербургский биолог вырастила портрет Путина из микробов

Помимо портрета президента России Владимира Путина петербурженка создала портрет главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и иероглиф, обозначающий счастье.

Биолог из Санкт-Петербурга Ольга Пинегина создала портрет Владимира Путина, используя бактерии стафилококка.

Данная работа была создана для участия в конкурсе «Красота микромира».

Задание для участников конкурса заключалось в том, чтобы подготовить свои работы на тему «Триптих из чашек Петри».

В триптихе петербурженки изображения расположены в следующем порядке: Владимир Путин, иероглиф «счастье», Си Цзиньпин. Таким образом Ольга хотела отразить теплые дружеские отношения, сложившиеся между Россией и Китаем за последнее время.

Конкурс «Красота микромира» проводится с 2016 года. По правилам конкурса, участники должны вырастить в чашках Петри картины на заданную тему. В прошлом году темой были достопримечательности своих регионов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во всех культурных местах будут продавать алкоголь.