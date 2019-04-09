Беглов хочет сделать культурный форум больше и популярнее

Беглов: Жителям Петербурга нужно сообщать о всех бесплатных мероприятиях. Фото: gov.spb.ru

Беглов: Жителям Петербурга нужно сообщать о всех бесплатных мероприятиях. Фото: gov.spb.ru

В 2019 году на мероприятии в Петербурге подведут итоги 2-ой Театральной олимпиады.

В правительстве Санкт-Петербурга обсудили предстоящий культурный форум, сообщили в Смольном 8 апреля. Мероприятие планируют сделать масштабнее и популярнее.

Форум профинансируют из бюджета Петербурга, страны и сторонних источников, Беглов подчеркнул, что петербуржцев обязательно нужно оповещать о событиях форума, особенно бесплатных. По словам Беглова, нужно, чтобы как больше горожан посетили мероприятие.

Беглов заявил, что хотя за форум отвечает Минкультуры, на Санкт-Петербурге лежит ответственность за его организацию.

Форум-2019 должен превысить масштабы прошлогоднего — а тогда на 163 площадках прошло 415 мероприятий. В этом году на форуме подведут итоги 2-ой Театральной олимпиады, в Петербурге ждут мировых экспертов в области культуры, лекции, мастер-классы, конференции.

В 2019 году форум пройдет с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о встрече Беглова и губернатора Архангельской области.