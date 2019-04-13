“Званный ужин”: Петербуржцы собирали раскиданные на Долгоозерной просроченные продукты

Неизвестный потерял просроченные продукты на Долгоозерной днем 13 апреля. На просроченные продукты из “Ленты” слетелись чайки.

Но не только чаек привлек просроченный ассортимент. Петербуржцы “слетелись” на продукты и начали собирать уцелевший товар.

Продукты были потеряны днем на перекрестке Долгоозерной и Авиаконструкторов. Кто стал виновником происшествия — пока не установлено. Однако ранее сообщалось, что на продуктах стоят указания, что они из “Ленты”.

Некоторые брали продукты, чтобы покормить бездомных животных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по Долгоозерной затрудняют раскиданные по дороге просроченные продукты.