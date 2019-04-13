“Званный ужин”: Петербуржцы собирали раскиданные на Долгоозерной просроченные продукты

Некоторые брали продукты, чтобы покормить бездомных животных. Фото: https://vk.com/spb_today
Некоторые брали продукты, чтобы покормить бездомных животных. Фото: https://vk.com/spb_today

Неизвестный потерял просроченные продукты на Долгоозерной днем 13 апреля. На просроченные продукты из “Ленты” слетелись чайки.

Но не только чаек привлек просроченный ассортимент. Петербуржцы “слетелись” на продукты и начали собирать уцелевший товар.

Фото: https://vk.com/spb_today

Продукты были потеряны днем на перекрестке Долгоозерной и Авиаконструкторов. Кто стал виновником происшествия — пока не установлено. Однако ранее сообщалось, что на продуктах стоят указания, что они из “Ленты”.

Некоторые брали продукты, чтобы покормить бездомных животных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по Долгоозерной затрудняют раскиданные по дороге просроченные продукты.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
лента приморский район продукты
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