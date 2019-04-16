Трубы в Петродворцовом и Курортном районах испытают на прочность

Местных жителей просят сообщать о местах парения, вытекания горячей воды и провалах грунта по телефону +7(812) 233-00-08 Фото: Pixabay

Местных жителей просят сообщать о местах парения, вытекания горячей воды и провалах грунта по телефону +7(812) 233-00-08 Фото: Pixabay

ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует провести температурные испытания теплосетей в Петродворцовом и Курортном районах.

Сегодня, 16 апреля, с 8 утра и до 18 часов вечера трубы проверят в котельной поселка Стрельна, расположенной на Львовской улице, д.14, лит. Б.

Испытания проведут в квартале, ограниченном улицами: Фронтовая ул. – Вокзальная ул. – Гоголя ул. – Санкт-Петербургское шоссе, сообщили в администрации Петербурга.

В среду, 17 апреля, аналогичные мероприятия ожидают магистральные, распределительные и внутриквартальные тепловые сети в зоне теплоснабжения котельной в Сестрорецке, расположенные на улице Инструментальщиков, д.8, лит. Е.

Трубы проверят в квартале, ограниченном улицами: 3-я Поперечная улица – Ново-Гагаринская улица – Приморское шоссе – Инструментальщиков улица – Транспортная улица – Токарева улица – Большой Литейный переулок – Дубковское шоссе.

Проверке подлежат 25 км сетей, диаметр труб варьируется от 32 до 720 мм. Испытания будут проводиться при максимальной температуре котельных — 115°С. Их проведут без отключения от теплопотребления жителей района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что теплосети 16 апреля проверят в двух районах Петербурга.