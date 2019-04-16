Из студии «Время покажет» выгнали эксперта Сытина

Сытин мирно покинул студию. Фото: скриншот.
Сытин мирно покинул студию. Фото: скриншот.

Политолог Александр Сытин назвал трагедию, когда в 2014 году при поджоге Дома профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, «ликвидацией малоценного человеческого материала».

Такое высказывание прозвучало в эфире программы «Время покажет» по Первому каналу во время обсуждения произошедшего накануне крупного пожара в соборе Парижской Богоматери.

Присутствующие в студии люди в ходе обсуждения задели тему трагедии, когда в пожаре одесского Дома профсоюзов погибли 48 человек.

Сытин тоже решил поучаствовать в дискуссии и попросил не сравнивать пожар «важнейшей культурной ценности Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе.

После этих слов ведущий передачи Анатолий Кузичев настойчиво попросил эксперта покинуть студию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что участницу Pussy Riot без повода задержали полицейские.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Александр Сытин первый канал Собор Парижской Богоматери
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