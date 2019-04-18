МВД России: Застройщик Ленобласти обманул 1,5 тысячи дольщиков

Ущерб от действий строительной фирмы оценили в сумму более 1,8 млрд рублей.

В отношении застройщика во Всеволожском районе Ленобласти возбудили дело о мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в МВД России 18 апреля.

Строительная фирма занималась возведением жилого комплекса в одном из поселков Всеволожского района Ленобласти. Руководитель постоянно лгал дольщикам об окончании строительства и сдаче квартир. Общий ущерб от его действий превысил 1,8 млрд рублей — пострадало более 1,5 тысяч человек, сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Главу стройфирмы уже задержали. Сейчас расследование дела продолжают.

В МВД не разглашают название строительной фирмы — Всеволожский район Ленобласти крупный и указать на любой проблемный объект будет безответственно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпинском районе Петербурга очередники получили ключи от квартир.