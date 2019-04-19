На территории РФ начали действовать невозвратные билеты

Скидка по ним может составить от пяти до 20% Фото: РЖД
Скидка по ним может составить от пяти до 20% Фото: РЖД

В России стартовала продажа невозвратных билетов. Например, из Москвы в Петербург по ним можно отправиться со скидкой от пяти до 20%.

Сегодня, 19 апреля, из Москвы в Петербург запустили поезда, на которые можно приобрести невозвратные билеты. Если пассажир уверен, что его планы не сорвутся — он может претендовать на 5 -20 % скидку.

На текущий момент такой опцией можно воспользоваться на семи направлениях. Среди них: Москва — Ижевск, Москва — Петербург, Москва — Адлер, Воронеж — Москва, Уфа — Москва и Ростова-на-Дону — Адлер.

По данным РЖД, список будет постепенно расширяться. Подобные билеты поступили в продажу 29 января 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РЖД запустит дополнительные «Ласточки» в майские праздники.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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