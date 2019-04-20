В Елизаветинской больнице за 2 часа покрасили 3 км забора

В медучреждении считают, что подрядчики справились бы только за 2 месяца.

Медперсонал Елизаветинской больницы Петербурга вышел на субботник 20 апреля и покрасил забор, сообщили в медучреждении. С тремя километрами ограждения 511 человек справились за 2 часа.

В больнице считают, что наемные организации смогли бы сделать это только за 2 месяца.

Сотрудники больницы Петербурга проводят весенние субботники регулярно: в больнице сообщают, что гнать силком никого не нужно — каждый уже знает зону ответственности на 60 участках. С момента основания больницы прошло уже 36 лет — учреждение открыли в 1982 году. По данным сайта в больнице работают свыше 2 тысяч человек.

Главврач больницы Петербурга считает, что субботники позволяют сделать больницу и рабочие места более комфортными и пообщаться с коллегами неформально.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов и Герелло спели на субботнике в Петербурге.