На ремонт серебристого бульвара уйдет 27 миллионов рублей

Ремонт автомагистрали планируют завершить к ноябрю 2020 года.

На проведение работ по капитальному ремонту Серебристого бульвара властями Санкт-Петербурга выбран подрядчик. Им стал АО «НИК». Вскоре город подпишет с ним контракт на выполнение ремонтных работ, сообщили Gazeta.SPb в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В техническом задании указано, что подрядчик должен выполнить работы на участке дороги от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулева. Предполагается, что будут построены тротуары по обеим сторонам дороги, дорожные конструкции въездов на прилегающие дороги будут заменены и создана остановка общественного транспорта в виде заездного кармана.

Кроме того, подрядчик должен будет разместить пешеходное ограждение и бордюрный пандус, которым смогут пользоваться маломобильные граждане.

Предполагается закончить проведение работ к ноябрю следующего года. На произведение капитального ремонта выделено 27 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов подписал закон о бесплатном проезде в электричках для 6 категорий граждан.