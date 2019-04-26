Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне вынес обвинительный приговор россиянке Марии Бутиной, приговорив ее к 18 месяцам заключению в одной из тюрем США. Об этом сообщают «РИА Новости».

Марию Бутину обвиняют в нелегальной работе в США на российское правительство. Обвиняемую депортируют на Россию после отбытия срока заключения.

Отмечается, что Бутина находится под стражей уже девять месяцев. В приговоре этот период был учтен, исходя из этого в тюрьме Бутиной осталось провести ещё девять месяцев. Адвокат Роберт Дрисколл назвал решение судьи Чаткэн приговором, достойным сожаления. Он выразил надежду на то, что подсудимая сможет вернуться на родину уже в ноябре.

Также Дрисколл добавил, что приговор, вероятнее всего, не будет подлежать обжалованию.

По утверждению защиты Бутиной, судебный процесс над ней никак не связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что российский генерал назвал главную угрозу миру.