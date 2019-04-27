“Беглов в движении” рассказал о едином транспортном билете

Закон о бесплатном проезде в электричках для пенсионеров обойдется в 1,8 млрд.

Беглов в новом выпуске своего проекта “Беглов в движении” рассказал о работе закона о бесплатном проезде в электричках для пенсионеров и едином транспортном билете. Новый выпуск врио губернатора Петербурга выложил на своей странице “ВКонтакте” в воскресенье 27 апреля.

Видео: https://vk.com/a_beglov

По словам Беглова, закон, который он подписал 2 дня назад, уже работает — он поговорил с пенсионером в Павловске и убедился, что денег за билет с него не взяли. Закон обошелся Санкт-Петербургу примерно в 1 млрд 800 млн — это зависит от того, насколько интенсивно пенсионеры будут ездить в электричках. По словам Беглова, правительство провело оптимизацию ресурсов.

Сейчас идет работа над единым проездным билетом для метро, наземного транспорта и электричек в пунктах в пределах 30 км от Санкт-Петербурга. Систему могут запустить уже в конце мая. Билет будет не только месячным, но и пятидневным. Колпино, Сестрорецк и Курортный район в целом тоже попадут в зону действия, несмотря на то, что находятся дальше, чем 30 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о впечатлениях от электричек.