Беглов заявил, что единый проездной билет появится к 1 июня

Его можно будет использовать на наземном транспорте, в метро и электричках.

Единый проездной билет хотят ввести в Санкт-Петербурге к 1 июня, сообщил Александр Беглов в субботу 27 апреля. Его будут выпускать на 30 дней и на 5 дней.

Билет можно будет использовать на наземном транспорте, в метро и электричках. Он будет работать в пределах 30 км от города. Позже врио губернатора Петербурга уточнил, что в список пригородных пунктов билета включат Колпино и Курортный район Петербурга, которые находятся за пределами зоны.

Сейчас для карты дорабатывают программное обеспечение.

Подробности о скидках на проезд при покупке карты пока не уточняются. Сейчас билет на трамвай, автобус или троллейбус стоит 40 рублей, а жетон в метро — 45 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о работе законе о бесплатном проезде для пенсионеров.