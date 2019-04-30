В Великобритании горел «лес Винни-Пуха»

Винни-Пух и его друзья, по задумке автора, проживали именно в этом лесу. Фото: Pixabay

Винни-Пух и его друзья, по задумке автора, проживали именно в этом лесу. Фото: Pixabay

Речь идет о Эшдаунском лесу, в котором жил сказочный медведь и его друзья.

Инцидент случился 29 апреля. Огнем было охвачено 15 га, но сейчас спасателям удалось ликвидировать возгорание. Что стало его причиной – до сих пор не уточняется, передает ТАСС. Сотрудники пожарно-спасательной службы считают, что поджога не было и все произошло случайно. Тем не менее, сейчас ведется расследование для выяснения обстоятельств дела.

Местный лесничий уверен, что пожар разгорелся из-за сухого папоротника. Он думает, что переживать не о чем, так как совсем скоро вырастет новая трава и люди уже не вспомнят об инциденте.

Напоминаем, что автор историй о Винни-Пухе, Алан Милн, проживал неподалеку от Эшдаунского леса. Своих персонажей он поселил именно там. Он посвятил их приключениям две книги.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Коломяжском проспекте пожар у башни жилого комплекса «Приморский квартал».