Горожане жалуются, что в 1000 общественных туалетов они не вмещаются

Сегодня в Петербурге работает около 1000 общественных туалетов -- 701 из них принадлежит Водоканалу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сегодня в Петербурге работает около 1000 общественных туалетов -- 701 из них принадлежит Водоканалу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербуржцы в интернете говорят о том, что в городе мало туалетов. Однако по правилам, их в два раза больше, чем должно быть.

Петербуржцы считают, что в городе не хватает туалетов

Петербуржцы на просторах интернет-сервиса «Яндекс. Район» обсуждают общественные туалеты города. Одна пользовательница жалуется на то, что у станции метро «Парнас» вместо снесенных павильонов установили «не очень хорошо пахнущую» кабинку. Женщина замечает, что в этом месте невысокая проходимость и вопрошает не нарушены ли санитарные нормы.

В комментариях пользователи с иронией относятся к этому положению: «Не дай Бог Вам в метро приспичит. Тогда оцените эту ситуацию совсем по-другому». Другие говорят, что туалет у метро как раз-таки нужен – это удобно. Совсем малая часть пользователей замечает, что в городе действительно есть санузлы в плохом санитарном состоянии. Но многие петербуржцы пишут, что только рады новым туалетам в городе, потому что сейчас их не хватает — какие-то снесены, какие-то заброшены.

По нормативам туалетов в Петербурге предостаточно

Однако туалетов, если брать в расчет нормативы, в Петербурге более чем достаточно. Как рассказали Gazeta.SPb в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при расчете нужного количества туалетов используются свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Согласно ним, на 1000 человек должен приходиться один туалет. Сейчас же при учете всех городских туалетов, один объект приходится на 557 человек. То есть «уборных» в городе почти в два раза больше чем нужно.

Всего в Северной столице сейчас больше 1000 общественных туалетов – платных и бесплатных. Из этого числа 701 объект находится в хозяйственном ведении «Водоканала». Остальные три сотни принадлежат коммерческим организациям, также санузлами можно воспользоваться на вокзалах и в торговых центрах.

Ночью в Петербурге будет работать два туалета Водоканала

Что касается спроса, то в Водоканале рассказали, что в среднем через туалеты предприятия проходит несколько десятков человек в день. И отметили: «Проходимость туалетов зависит от местоположения, от времени года и проводимых мероприятий. Часть туалетов расположены в малопроходимых местах, например, в спальных районах. Туалеты в центре города и у станций метро посещают гораздо больше людей. В летние месяцы проходимость также увеличивается». В праздники Водоканал устанавливает дополнительные передвижные туалеты.

Туалеты Водоканала работают каждый день с 9:00 до 21:00. Работа санузлов ночью, считают в организации, себя не оправдывает. Как отметили в «Водоканале: «Увеличение числа круглосуточных туалетов связано с увеличением затрат на их содержание. Как показывает опыт работы, спрос на эти услуги в ночное время невелик, особенно в спальных районах». Тем не менее в туристический сезон – с мая по сентябрь – в Петербурге в 2019 году круглосуточно будет работать два общественных туалета. Один – у сквера на Дворцовой площади, другой – на Адмиралтейском проспекте. «Их услуги востребованы», – отметили в Водоканале.

Как будут работать общественные туалеты в летний сезон

В прошлом году из-за Чемпионата мира по футболу и множества туристов туалеты пользовались большим спросом. В 2019 году правила пользования туалетом пока не меняются и плата в 30 рублей остается прежней, рассказали в Водоканале. Льготные категории, например, дети до 7 лет, могут пройти бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в “Лиза Алерт” рассказали о количество погибших детей в деревенских туалетах.