На Лахта-центре зажгли особую подсветку в честь “Зенита”

На улицах дождь - подсветку мало кто увидит из петербуржцев. Фото: https://www.instagram.com/p/BxFT28HlOfD/

На улицах дождь - подсветку мало кто увидит из петербуржцев. Фото: https://www.instagram.com/p/BxFT28HlOfD/

Самый высокий небоскреб Европы и России поздравил футболистов.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга за три матча до конца Чемпионата России заработал титул чемпиона. В честь футболистов и руководства клуба на небоскребе Петербурга включили особый режим подсветки 5 мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @lakhtacenter: Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 5 Май 2019 в 6:44 PDT

На странице клуба в Instagram опубликовали видео, снятое с дрона: на нем видно, что на Лахта Центре включили синие огни — традиционный цвет клуба сине-бело-голубых. Таким ярким образом сотрудники Лахта Центра поздравили чемпионов.

В Санкт-Петербурге сегодня облачно и дождливо, поэтому из горожан подсветку оценят лишь немногочисленные прохожие — да и те предпочли бы вверх сегодня не смотреть. Но, в конце концов, огни зажгли не для них, а для “Зенита”.

Ближайшими преследователями клуба Петербурга являлись “Локомотив” и “Краснодар”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, когда в Петербурге пройдет парад в честь «Зенита».