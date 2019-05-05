На Лахта-центре зажгли особую подсветку в честь “Зенита”

Самый высокий небоскреб Европы и России поздравил футболистов.
ФК “Зенит” Санкт-Петербурга за три матча до конца Чемпионата России заработал титул чемпиона. В честь футболистов и руководства клуба на небоскребе Петербурга включили особый режим подсветки 5 мая.
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На странице клуба в Instagram опубликовали видео, снятое с дрона: на нем видно, что на Лахта Центре включили синие огни — традиционный цвет клуба сине-бело-голубых. Таким ярким образом сотрудники Лахта Центра поздравили чемпионов.
В Санкт-Петербурге сегодня облачно и дождливо, поэтому из горожан подсветку оценят лишь немногочисленные прохожие — да и те предпочли бы вверх сегодня не смотреть. Но, в конце концов, огни зажгли не для них, а для “Зенита”.
Ближайшими преследователями клуба Петербурга являлись “Локомотив” и “Краснодар”.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, когда в Петербурге пройдет парад в честь «Зенита».