Диетологи предложили новый способ похудения

Жвачка может помочь побороть страсть к перекусам и десертам.

Диетологи предложили новый способ успешного похудения: для этого придется развить привычку чаще жевать жвачку, сообщает CNN 9 мая.

Диетологи уверены, что жвачка поможет сбросить вес особенно в том случае, если удерживает людей от ночных и дневных перекусов и излишнего пристрастия к десертам.

Кэри Ганс, автор идеи, считает, что жвачка сигнализирует организму окончание трапезы — или по крайней мере займет рот в перерывах между приемами пищи для тех, кто пристрастился к “снэкам”.

Подтверждения эффективности предложения Гэнс пока нет — разные исследования показывают разные результаты.

Гэнс предлагает: 1. Выбрать жвачку без сахара — это сократит число калорий и поможет зубам. 2. Ограничиться 5-6 жвачками в день — превышение нормы приведет к диарее. 3. Положить пачку жвачку в сумку или карман.

Если жвачка человеку не по душе, если и другие способы — по мнению Гэнс, человеку просто нужно что-то сладкое в конце еды. Заменой может стать кофе или чай с ложкой сахара и плитка (один квадратик) шоколада.

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