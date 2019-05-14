В Петербурге приставы помогли наследнику вступить в кооператив

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе Северной столицы жилищно-строительный кооператив исполнил решение суда о проведении общего собрания членов, на котором был рассмотрен вопрос о вступлении в него петербурженки.

После смерти ближайшего родственника женщина получила наследство и подала заявку на вступление в ЖСК, однако получила отказ.

Женщина подала иск в суд, который изучив материалы дела, вынес решение о проведения общего собрания, где на повестке дня будет решен вопрос о вступлении истца.

Отмечается, что судебный пристав уведомил председателя кооператива о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей в случае неисполнения решения суда, после чего было принято решение провести собрание, по итогу которого взыскательница была принята в ЖСК.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в прокуратура нашла нарушения в работе трех застройщиков в Пушкинском районе.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
жск приставы прокуратура
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