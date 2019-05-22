Линченко проверил стройки соцобъектов в Пушкине и Колпино

Детский сад в ЖК "Юттери" постараются запустить в сентябре. Фото: pixabay.com

Детский сад в ЖК "Юттери" постараются запустить в сентябре. Фото: pixabay.com

Станция скорой помощи в Металлострое заработает до конца года.

Вице-губернатор Николай Линченко осмотрел строительство соцобъектов в Пушкинском и Колпинском районах Петербурга, сообщили в Смольном 22 мая.

На Леонтьевской и Церковной строят здания гимназии №406. Первое здание закончат к августу, а второе надеются завершить в декабре.

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Линченко осмотрел и социальную инфраструктуру в Колпинском районе Петербурга. В ЖК “Юттери” наполовину готов детский сад — он заработает в четвертом квартале 2019 года. Линченко попросил застройщика ускориться, что дети могли отправиться в сад в сентябре.

В конце вице-губернатор посетил Станцию скорой помощи в Металлострое. Ее должны завершить и запустить в конце 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что для инвалидов обеспечили доступ в 4 тысячи социальных объектов в Санкт-Петербурге, о чем рассказала Анна Митянина.