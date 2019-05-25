Вице-губернатор Линченко проверил стройку объектов социальной инфраструктуры Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко выехал с проверкой по объектам строительства в Московском и Калининском районах.

Сегодня, 25 мая Николай Линченко вместе с управляющей СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Софьей Викуловой и представителями компаний-застройщиков провели выездное совещание, об этом сообщает Смольный.

Проверили строящуюся школу №825 на проспекте Космонавтов — объект готов на 52%. Также оценили проделанную работу в перинатальном центре на территории ГУЗ «Родильный дом №9» на 270 мест. Объект подготовлен уже на 90%. Линченко осмотрел больничный корпус с надстройкой для размещения отделения реанимации и интенсивной терапии СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» на Чугунной улице – объект тоже почти завершен, готовность — 90%.

Известно, что по итогам выездного совещания Николай Линченко поручил СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» не отставать от намеченных графиков.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Линченко проверил стройки соцобъектов в Пушкине и Колпино.