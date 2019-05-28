ГАТИ разрешила ремонт двух петербургских набережных: Кутузова и Дворцовой

Реализуются проекты по комплексному благоустройству города. Фото: pixabay
Реализуются проекты по комплексному благоустройству города. Фото: pixabay

В Петербурге благодаря разрешению ГАТИ отремонтируют части из гранита на набережных Кутузова и Дворцовой.

О том, что гранитные поверхности на набережных починят сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Именно там выдали документ, разрешающий ремонт двух набережных в городе на Неве.

Подрядчики работ на набережных получали «добро» на установку временных ограждений на Кутузова и Дворцовой для производства реконструирующих работ.

Отмечается, что с 20 мая по 27 июля заказчики осуществят ремонтные работы на гранитных элементах набережной Кутузова от Литейного моста до Прачечного моста и Дворцовой набережной на участке от Прачечного моста до Дворцового моста.

Известно, что подобное разрешение выдано для производства работ по отделке Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Отметим, что всего за неделю в рамках проектов по комплексному благоустройству Северной столицы ГАТИ было выдано 217 ордеров.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РПЦ намерена открыть православный храм даже в Вестеросе.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
гати дворцовая набережная набережная кутузова петербург питер ремонт спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург вошел в ТОП-8 городов, которые примут ЧМ-2022 по волейболу среди мужчин
ГАТИ разрешила ремонт двух петербургских набережных: Кутузова и Дворцовой
Купаться — да, загорать — нет: в Петербурге нашли пять пляжей с ...
Двое петербуржцев пытались незаконно подключить вагончик с шавермой к электросети
РПЦ намерена открыть православный храм даже в Вестеросе
Между Петербургом и Геленджиком возобновили перелеты спустя два года
Зеленский вернул бывшему президенту Грузии Саакашвили гражданство Украины
Теплосети Петербурга проверяют на прочность