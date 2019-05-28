ГАТИ разрешила ремонт двух петербургских набережных: Кутузова и Дворцовой

В Петербурге благодаря разрешению ГАТИ отремонтируют части из гранита на набережных Кутузова и Дворцовой.

О том, что гранитные поверхности на набережных починят сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Именно там выдали документ, разрешающий ремонт двух набережных в городе на Неве.

Подрядчики работ на набережных получали «добро» на установку временных ограждений на Кутузова и Дворцовой для производства реконструирующих работ.

Отмечается, что с 20 мая по 27 июля заказчики осуществят ремонтные работы на гранитных элементах набережной Кутузова от Литейного моста до Прачечного моста и Дворцовой набережной на участке от Прачечного моста до Дворцового моста.

Известно, что подобное разрешение выдано для производства работ по отделке Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

Отметим, что всего за неделю в рамках проектов по комплексному благоустройству Северной столицы ГАТИ было выдано 217 ордеров.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что РПЦ намерена открыть православный храм даже в Вестеросе.