РПЦ о строительстве храма: «Надо немножко всем успокоиться, выдохнуть»

Церковь выразила готовность к диалогу по вопросу о возведении храма в Екатеринбурге.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков прокомментировал протесты против строительства храма, отметив, что все участники дискуссии должны успокоиться.

Он подчеркнул, что РПЦ всегда готова прислушиваться к мнению людей и этот случай – не исключение. Волков считает, что церковь имеет право на сквер в Екатеринбурге, так как место было согласовано через суд. Бескомпромиссно себя ведут люди, выступающие против появления храма, уверен Волков, но никак не РПЦ.

Он также убежден, что противников храма намного меньше, чем может показаться.

«У них есть какая-то позиция, которой они готовы следовать? Кажется, ну, поменяют сейчас это место на другое, а туда опять придут люди, которые скажут: «Нет, мы и здесь не хотим»,

— передает слова Волкова РИА Новости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Екатеринбурга хотят храм, но в другом месте.