Цены на плацкарт на летний период увеличилась в 2 раза

Цена стала больше в два раза. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Цена стала больше в два раза. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

По данным Общероссийского объединения пассажиров, стоимость билетов в плацкартных вагонах на период с июня по июль текущего года увеличилась в два раза.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на билеты в связи с множеством жалом, передает издание «Известия» со ссылкой на письмо из ФАС.

Анализ цен был осуществлен по 12 направлениям. Для проверки брались случайные билеты на случайный даты и по случайным направлениям.

В результате было выявлено, что по некоторым направлением цена поднялась почти в два раза. Больше всего подорожали билеты по направлению Москва-Калининград — цена увеличилась в два раза и составила 4021 рубль. На втором и третьем месте направления Москва-Адлер, которое подорожало на 97% и стоит 4 143 рубля, и Новосибирск-Томск, которое выросло в цене на 93% и стоит 1 507 рублей.

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