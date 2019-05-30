Зафиксирован регион с самым низким рейтингом Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Данные приведены из закрытого опроса ФОМа для Кремля. Сообщается, что самый низкий уровень поддержки президента России Владимира Путина в Магаданской области.

За действующего президента там готовы проголосовать всего 36% респондентов, передает РИА Новости. Закрытый опрос ФОМ проводил с середины марта до начала апреля текущего года.

Опрошенные должны были выбрать за кого бы из политиков они бы отдали свой голос. В Магаданской области всего 36% опрошенных выбрали Владимира Путина. При этом средний показатель по России равняется 48%.

Отмечается, что на Дальнем Востоке уже длительное время идет недовольство местных жителей властью. По словам политолога-регионалиста Ростислава Тулонского, результаты опроса новостью не являются, они лишь подтверждают существующую ситуацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский вернул бывшему президенту Грузии Саакашвили гражданство Украины.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
владимир путин магаданская область опрос рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онищенко дал рекомендации пожилым людям для поддержания здоровья
Зафиксирован регион с самым низким рейтингом Путина
В Будапеште затонуло судно с 30 туристами
Ученые обнаружили смертельно опасный для сердца продукт
Ученые назвали продукты для усиленной работы мозга
Петербургский метрополитен рассказал об одежде сотрудников
В поезде Петербург-Хельсинки случилось задымление
Документальный фильм о Децеле на стадии монтажа