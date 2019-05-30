Зафиксирован регион с самым низким рейтингом Путина

Данные приведены из закрытого опроса ФОМа для Кремля. Сообщается, что самый низкий уровень поддержки президента России Владимира Путина в Магаданской области.

За действующего президента там готовы проголосовать всего 36% респондентов, передает РИА Новости. Закрытый опрос ФОМ проводил с середины марта до начала апреля текущего года.

Опрошенные должны были выбрать за кого бы из политиков они бы отдали свой голос. В Магаданской области всего 36% опрошенных выбрали Владимира Путина. При этом средний показатель по России равняется 48%.

Отмечается, что на Дальнем Востоке уже длительное время идет недовольство местных жителей властью. По словам политолога-регионалиста Ростислава Тулонского, результаты опроса новостью не являются, они лишь подтверждают существующую ситуацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский вернул бывшему президенту Грузии Саакашвили гражданство Украины.