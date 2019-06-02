Петербурженка рассказала о найденной в булочке иголке

Женщина купила ее в одном из магазинов города.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Обо всем рассказала горожанка в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Петербурженка поделилась фотографиями, на которых видна и булочка, и кусочек металлической иголки, который она обнаружила в хлебобулочном изделии. К счастью, женщина вовремя нашла странный предмет и порадовалась, что иголка не попалась ее ребенку. В посте уточняется, что в длину она достигает примерно полутора сантиметров.

Напоминаем, что горожане довольно часто находят что-нибудь этакое в продуктах. Однажды мама малыша рассказала, что в упаковке сока был слизкий сгусток, а другая увидела ленточного червя – так что стоит быть осторожнее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что прокуратура нашла нарушения на производстве товаров для диабетиков. Складские помещения и оборудование компании содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии: имеются следы грязи, на потолках – следы протечек, дефекты плитки на полах.