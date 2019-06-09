Кадыров обнародовал декларацию: в 2018 году доходы увеличились почти на 700 тыс. рублей

Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сдал свой отчет о доходах за прошлый год. Он заработал порядка 7,5 млн рублей.

Из декларации становится понятным, что за прошедший год доходы Рамзана Кадырова возросли на 700 тысяч рублей. Отчет был размещен накануне на официальном сайте правительства Чечни.

Известно, что в 2017 году заработок главы Чечни составил порядка 6,9 млн рублей. Из документа следует, что Кадыров, по-прежнему, я вляется собственником огромного дома общей площадью 2344,3 кв. м, а также земельного участка размером в 3668 кв. м.

На жену, самого Кадырова и их 11 детей в пользовании зарегистрировано жилое помещение в 300 квадратных метров. Транспортных средств на праве собственности Рамзан Кадыров, как сообщается в декларации, не имеет.

Жена Кадырова и за 2017, и за 2018 получила по 60 тысяч рублей дохода. На нее записана квартира площадью чуть больше 200 метров.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Безруков посчитал «страшной» жару в Петербурге и рассказал об этом подписчикам.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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