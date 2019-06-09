Понедельник в Петербурге и Ленобласти станет прохладным

Новых дождей в Петербурге пока не ждут. Фото: pixabay.com

Новых дождей в Петербурге пока не ждут. Фото: pixabay.com

И ветреным: порывы с юго-запада могут достичь 15 м/с.

Синоптики управления по гидрометеорологии предсказывают Санкт-Петербурга и Ленинградской области прохладный понедельник 10 июня после дней аномальной жары, передают в ФГБУ 9 июня. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Пока что метеорологи не ждут новых дождей. Небо будет ясным с легкой облачностью. С Финского залива задует свежий ветер в 7-12 м/с. Порывы достигнут 15 м/с — возможно, окна лучше прикрыть.

В МЧС Санкт-Петербурга отметили, что показатель пожароопасности повысился до третьего класса — очевидно, что из-за жары увеличилось число пожаров. Кроме этого спасатели напоминают, что клещи до сих представляют опасность для тех, кто решил съездить в лес на шашлыки. Сегодня в Петербурге +17 градусов.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, какой станет рабочая неделя с 10 по 17 июня.