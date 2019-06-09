Понедельник в Петербурге и Ленобласти станет прохладным

Новых дождей в Петербурге пока не ждут. Фото: pixabay.com
Новых дождей в Петербурге пока не ждут. Фото: pixabay.com

И ветреным: порывы с юго-запада могут достичь 15 м/с.

Синоптики управления по гидрометеорологии предсказывают Санкт-Петербурга и Ленинградской области прохладный понедельник 10 июня после дней аномальной жары, передают в ФГБУ 9 июня. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Пока что метеорологи не ждут новых дождей. Небо будет ясным с легкой облачностью. С Финского залива задует свежий ветер в 7-12 м/с. Порывы достигнут 15 м/с — возможно, окна лучше прикрыть.

В МЧС Санкт-Петербурга отметили, что показатель пожароопасности повысился до третьего класса — очевидно, что из-за жары увеличилось число пожаров. Кроме этого спасатели напоминают, что клещи до сих представляют опасность для тех, кто решил съездить в лес на шашлыки. Сегодня в Петербурге +17 градусов.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, какой станет рабочая неделя с 10 по 17 июня.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
ветер погода понедельник синоптики холод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Понедельник в Петербурге и Ленобласти станет прохладным
Самолет не долетел до Алма-Аты из-за давления масла
При стрельбе у автовокзала в Уфе погиб человек
МЧС потушили Toyotta Corolla на Пироговской набережной
Беглов подвел итоги ПМЭФ на странице “ВКонтакте”
Стас Барецкий хочет занять место Шнурова в “Ленинграде”
Рабочая неделя в Петербурге станет прохладной и дождливой
“Зенит” и “Краснодар” спорят с РПЛ из-за Лиги Чемпионов и Rammstein