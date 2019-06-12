Фанат Rammstein обратился в полицию после удара от Линдеманна

Полицейские Мюнхена приехали разнимать драку, а позже подтвердили, что приняли заявление.

Лидер группы Rammstein сломал челюсть поклоннику, когда тот оскорбил его подругу, сообщает немецкая газета Bild 11 июня. Мужчина из Гамбурга попросил Тиля Линдеманна о совместном селфи, но тот ему отказал.

Немецкая метал-группа остановилась в одном из отелей Мюнхена. Линдеманн пошел в бар со своей подругой Ланой. Его отказ разозлил поклонника и тот решил оскорбить спутницу немца. Фанат не захотел извиняться, и тогда Линдеманн ударил мужчину локтем. Сотрудники отеля вызвали полицию. Позже там подтвердили, что приняли заявление о нанесении телесных повреждений.

Rammstein выступят в Санкт-Петербурге 2 августа на стадионе “Газпром-арена”. Билеты закончились в середине января, но позже “Зенит” выделил дополнительные. Сейчас ФК Санкт-Петербурга недоволен датой одного из матчей РПЛ, который пройдет 4 августа, в Петербурге в том числе из-за концерта, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.