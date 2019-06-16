Том Хэнкс на спор ограбил магазин

После за все украденные предметы заплатил охранник актера.

Об этом стало известно 16 июня. Необычный квест для Тома Хэнкса придумал телеведущий Джимми Киммел в эфире шоу. Он отметил, что актер имеет хорошую репутацию и никогда не был замешан в скандальных историях. Чтобы это исправить, ведущий предложил отправиться в сувенирную лавку в Лос-Анджелесе, взять там любой предмет и уйти с ним, не расплатившись. Обладатель двух «Оскаров» согласился на авантюру – из магазина он вернулся с несколькими ненастоящими статуэтками, а также с собственной картонной копией. После, заявили в шоу, за все украденные вещи заплатил охранник Тома Хэнкса.

Напоминаем, что актеры вы могли видеть в фильмах «Филадельфия» и в «Форрест Гамп». За роли в них он получил «Оскар» за лучшую главную мужскую роль.

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